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Небезпека всюди: відео з ванни розвеселило мережу

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Кіт окупував ванну і не впускав господаря - фото 1
Кіт окупував ванну і не впускав господаря

У мережі поділились епічним записом з ванни із котом, який не дозволяє спокійно увійти в кімнату. Таке знайоме кожному власнику надто хитрого домашнього улюбленця.

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt опублікував відео, як намагається потрапити до ванної кімнати. За короткий час ролик піднявся в тренди, адже зібрав понад 12 тисяч переглядів та понад сотню коментарів.

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"Як тільки ти подумав, що безпечно повернутись у ванну", – йдеться у підписі до ролика, де чатує хитрий звір. З кожним відкриттям дверей кіт виникає все ближче! Як зізнаються коментатори, більшість з них реально злякались, хоч і знали, чим все закнічиться.

Just when you thought it was safe to go back into the bathroom... from r/AnimalsBeingJerks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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