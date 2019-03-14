Кіт розсмішив мережу, злякавшись пчиху свого господаря

У мережі набирає популярності кумедне відео, на якому котик падає у воду, злякавшись пчиху господаря.

На кадрах видно, як кіт спокійно стоїть біля басейну, розглядаючи щось у воді.

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За секунду автор ролика чхає, і його вихованець від переляку підстрибує. На жаль для пухнастого, стрибок вийшов трохи вперед, і котик плюхнувся у воду. Жінка за кадром з докором каже чоловікові, що він "молодець", на що той з образою відповів, що йому навіть чхнути не можна...

А цей милий песик не зміг стримати радісних емоцій, коли побачив у притулку своїх нових господарів. Відео, яке розчулить навіть найзатятіших "сухарів".

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