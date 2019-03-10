Песик усміхнувся, коли дізнався, що його заберуть з притулку: відео

Майлі вже давно живе у родині і не перестає усміхатися / YouTube

Милий песик не зміг стримати радісних емоцій, коли побачив у притулку своїх нових господарів. Відео, яке розчулить навіть найзатятіших "сухарів".

Собака на прізвисько Майлі завоювала серця користувачів соціальних мереж: няшне малятко стало найпопулярнішим персонажем в соцмережах завдяки відео.

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Працівники притулку знайшли Майлі, коли їй було всього кілька місяців, і знайшли їй сім'ю. На популярному відео видно, як щеня радіє своєму "удочерінню": Майлі піднімає мордочку і розпливається у зворушливій усмішці. І навіть якщо це виходить мимоволі, Майлі залишається найбільш чарівною істотою на світі!

Автор ролика розповіла, що Майлі вже давно живе у родині і не перестає усміхатися і тішити своїх рятівників. Дивимося!

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