Кит випадково проковтнув дайвера і виплюнув його назад: з'явилося відео

У бухті Єлизавети (ПАР) кит проковтнув фотографа-дайвера Райнера Шімпфа, але відразу ж виплюнув його назад в океан. Те, що відбулося дайвер вважає випадковістю.

Так, за словами чоловіка, він спочатку відчув біль в нозі. Потім дайвер зрозумів, що на нього напав кит. "Часу на роздуми не було. Неможливо бути готовим до того, що тебе проковтне кит", – розповів Шімпф.

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Інцидент, що стався дайвер вважає випадковістю, стверджуючи, що китам не властиво їсти людей. "Тварина звільнила мене відразу ж, як усвідомила помилку", – додав чоловік.

51-річний фотограф-дайвер був знятий на фото в момент інциденту. Створений з знімків відеоролик став вірусним в інтернеті.

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