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Миттєва усмішка ретривера розвеселила мережу: відео

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Кумедний собака розвеселив Reddit - фото 1
Кумедний собака розвеселив Reddit

У мережі не можуть припинити усміхатись від раптової зміни настрою золотистого ретривера. Якщо вам бракує хорошого настрою, просто погляньте на цього пухнастика!

На платформі Reddit користувач з ніком sammyr331 поділився чарівним відео з собакою, який буквально за секунду стає щасливим. Запис став настільки популярним, що опинився у трендах мережі, адже всього за 11 годин його побачили понад 127 тисяч переглядів та більш як 500 коментарів.

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"Чухання голови - миттєва золота усмішка", – відзначив автор, і справді, золотистий ретривер всього за секунду починає усміхатись.

Head scritches=Instant golden smiles from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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