Веганський бургер і дієтичну колу: alyona alyona показала нове фото

Популярна українська реперка alyona alyona розбурхала мережу новим екстравагантним образом. Ця дівчина точно знає, як привернути увагу та перевернути світ!

28-річна українська реп-зірка Альона Савраненко (справжнє ім'я alyona alyona) не лише перевертає уявлення про сучасну українську музику та хіп-хоп-культуру, а й доволі весело веде профілі в соцмережі Instagram. Там за пушкою-пишкою стежать понад 92 тисячі осіб, і ця цифра продовжує збільшуватись.

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Нещодавно alyona alyona поділилась ефектним знімком, на якому позує тільки в рожевому рушничку, а також з бігудями та маскою, зробленої з упаковки гамбургера з відомої мережі фастфудів. А вишенькою на торті став підпис: "Веганський бургер і дієтичну колу, будь ласка!". Навіть зірки, як от Оля Полякова не втримали сміх від цього екстравагантного фото. Альона знає, як підняти настрій.

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