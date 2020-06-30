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Кім Кардашян зважилася на експеримент із зовнішністю

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / tsn

Світська левиця Кім Кардашян здивувала шанувальників кардинальними змінами.

Багато зірок відзначили вихід з карантину кардинальною зміною кольору волосся або його довжини: володарки темної від природи шевелюри раптом вирішили стати блондинками або вибрати ще більш яскраві кольори.

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39-річна Кім Кардашян захотіла слідувати цій моді, пофарбувавши темне волосся у вогненно-рудий тон. "Я пофарбувала волосся в рудий колір", – повідомила вона в соцмережі.

Кім, варто сказати, любить часту зміну образів. А при такому підході щадити волосся їй допомагають перуки, нарощування та інші технології зміни іміджу. Однак цього разу Кардашян, схоже, обійшлася без півзаходів і змінила колір волосся. Як вам результат?

Кім Кардашян зважилася на експеримент із зовнішністю - фото 413141

Кім Кардашян зважилася на експеримент із зовнішністю - фото 413142

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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