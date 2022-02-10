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Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото

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Кім Кардашян також відверто розповіла про розлучення - фото 1
Кім Кардашян також відверто розповіла про розлучення

Кім Кардашян стала героїнею нового березневого номера американського Vogue. На обкладинці вона позує в ефектній сукні Loewe. Гайда насолоджуватися спокусливим кадром зірки на Радіо MAXIMUM!

Для інших знімків Кім приміряла образи Balenciaga, Rick Owens, Valentino та Alaïa та комбінезони свого бренду Skims. Сама ж світлина з обкладинки з'явилася на офіційній сторінці Vogue в інстаграмі.

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В інтерв'ю журналу Кардашян відверто розповіла про розлучення з Каньє Вестом. Вона наголосила на тому, що нарешті вирішила стати щасливою. Бажання змінити життя призвело до того, що вона захотіла розлучитися з репером.

"Ви можете бути такими скривдженими або злими на свого колишнього, але я думаю, що у спілкуванні з дітьми завжди має бути одна позиція – "твій тато найкращий". Важливо, щоб ви завжди підтримували партнера, коли йдеться про спільне виховання, і не має значення, через що ви проходите особисто", – вважає Кім.

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495966

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495967

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495968

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495969

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495970

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495971

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495972

Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото - фото 495973

Раніше стало відомо про те, що Кім Кардашян запустить ще один б'юті-бренд навесні цього року. Нова марка отримає назву SKKN by Kim.

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