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"Найгарніші ноги України": Леся Нікітюк у золотистому бікіні похизувалася сідницями

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Днями телеведуча Леся Нікітюк вирушила на острів Пхукет (Таїланд), де одразу влаштувала гарячу мініфотосесію. На відпочинок Леді Ле взяла цілу колекцію купальників!

34-річна зірка опублікувала в інстаграмі серію нових знімків, зроблених на тлі пальм у Пхукеті.

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Красуня продемонструвала свої пружні сідниці та нескінченні ноги. На ній – золотистий купальник українського бренду Bikki by Atelier Handmade. V-подібний виріз виробу, висока талія та відкрита спина вигідно підкреслюють усі переваги фігури Лесі.

А щоб фігура у відвертих образах завжди була підтягнутою та стрункою, навіть на відпочинку Нікітюк не забуває про тренування. У коментарях до нових фото фоловери захопилися красою Нікітюк та її довгими ногами.

'Найгарніші ноги України': Леся Нікітюк у золотистому бікіні похизувалася сідницями - фото 495934

'Найгарніші ноги України': Леся Нікітюк у золотистому бікіні похизувалася сідницями - фото 495935

'Найгарніші ноги України': Леся Нікітюк у золотистому бікіні похизувалася сідницями - фото 495936

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