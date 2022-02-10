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"Найгарніші ноги України": Леся Нікітюк у золотистому бікіні похизувалася сідницями
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Днями телеведуча Леся Нікітюк вирушила на острів Пхукет (Таїланд), де одразу влаштувала гарячу мініфотосесію. На відпочинок Леді Ле взяла цілу колекцію купальників!
34-річна зірка опублікувала в інстаграмі серію нових знімків, зроблених на тлі пальм у Пхукеті.
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Красуня продемонструвала свої пружні сідниці та нескінченні ноги. На ній – золотистий купальник українського бренду Bikki by Atelier Handmade. V-подібний виріз виробу, висока талія та відкрита спина вигідно підкреслюють усі переваги фігури Лесі.
А щоб фігура у відвертих образах завжди була підтягнутою та стрункою, навіть на відпочинку Нікітюк не забуває про тренування. У коментарях до нових фото фоловери захопилися красою Нікітюк та її довгими ногами.
Усі фото instagram
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