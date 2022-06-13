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Дві моделі українського бренду окулярів стали експонатами у французькому музеї

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Дві моделі українського бренду окулярів стали експонатами у французькому музеї - фото 1

Французький Музей окулярів представить два взірці від українського бренду. Цікаво, що експонати екологічно-інноваційні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Ochis – український бренд, який виготовляє окуляри з кавової гущі й натуральних олій. Саме такі окуляри стали експонатами у Музею окулярів – Musée de la lunette.

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Виставка "Green Watching", на якій можна побачити два українські екземпляри окулярів, триватиме у період з 14 травня 2022 року до 15 січня 2023 року. Організатори мають на меті показати, що екологія неабияк важлива, а також звернути увагу на принципи сталого розвитку в індустрії окуляр.

Окуляри українського бренду Ochis точно вписуються в загальну концепцію виставки, адже їхнє створення екологічно-інноваційне – вони розкладаються у 100 разів швидше за пластикові аналоги. Приємний бонус – нові оправи кілька місяців пахнуть кавою.

Дві моделі українського бренду окулярів стали експонатами у французькому музеї - фото 507407

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