Дженніфер Лоуренс вперше після пологів розсекретила стать та ім'я дитини

Дженніфер Лоуренс вперше стала мамою ще в лютому цього року. Проте лише зараз зірка "Голодних ігор" відверто розповіла про свою малечу та досвід материнства.

Дженніфер Лоуренс з'явилася на жовтневій обкладинці Vogue. В інтерв'ю 32-річна зірка вперше розповіла про материнство.

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Дженніфер Лоуренс та її чоловік Кук Мароні стали батьками у лютому, і з того часу не повідомляли жодних подробиць про свого первістка. Тепер стало відомо, що у пари народився хлопчик, якого назвали Сай. Малюку дали ім'я на честь американського художника Сая Твомблі, чиї роботи дуже подобаються батьку малюка.

Актриса також зізналася, що спочатку була готова до того, що не відразу відчує зв'язок з дитиною, проте всі її страхи були даремні.

Наступного ранку після пологів я відчула, що моє життя ніби почалося з початку. Буквально: сьогодні перший день мого життя, тепер все починається. Я просто закохалася в нього. І у всіх немовлят взагалі. Новонароджені якісь неймовірні. Рожеві, такі тендітні маленькі герої. Тепер я обожнюю всіх дітей, – розповіла Лоуренс.

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