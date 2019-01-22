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Кім Кардашян влаштувала тематичну вечірку на день народження дочки: відео

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Кім Кардашян і Каньє Вест з дітьми - фото 1
Кім Кардашян і Каньє Вест з дітьми / fw-daily

Молодшій доньці Чикаго світської левиці Кім Кардашян виповнився один рік. З нагоди першого дня народження дівчинки, зіркова мама влаштувала вечірку в стилі фентезі "Аліса в країні чудес".

Кім вже встигла поділитися відеороликами та знімками свята в своєму мікроблозі Instagram. Розкішна вечірка пройшла в особняку Кім Кардашян і Каньє Веста в Хідден-Хіллс, в Каліфорнії.

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Над святом працювали найкращі декоратори, а багатоповерховий торт, який відповідав тематиці, для іменинниці спекли талановиті кондитери. Печиво на столах було з малюнками гральних карт, годинників та інших деталей, як в казці про Алісу.

Вхід на територію, де відбувалося це казкове дійство, декоратори зробили у вигляді отвору під ключ, створеного із зелені і червоних троянд.

На вечірку були запрошені близькі і друзі, серед яких Хлої Кардашян, Кортні Кардашян, Джон Ледженд з дружиною Кріс Тайген і дітьми і багато інших. Звичайно ж, свято не відбулося без аніматора в образі Аліси, Капелюшника, Червоної Королеви та інших героїв з казки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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