Як виглядала курйозна Кім Кардашян у дитинстві: фотофакт

Відома модель та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян здивувала прихильників архівним фото з дитячих років.

38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян вже встигла зробити собі славу доволі скандальної красуні, яка диктує правила моди та поведінки для молоді. Тому не дивно, що за профілем дружини Каньє Веста стежать понад 125 млн користувачів. До того ж, матір трьох дітей не соромиться ділитись доволі відвертими фото.

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Однак нещодавно Кім вирішила поділитись з фанатами архівним фото з власного дитинства, на якому позує у милій червоній сукні і зовсім не схожа на світську левицю.

"Я справді пам'ятаю цей день. Я залишалась у бабусі та дідуся у Сан-Дієго, і вона (бабуся, – ред.) придбала мені цю сукню у магазині дитячого одягу. Нам довелось зупинитись та зробити фото, бо так роблять усі бабусі", – відзначила зірка під фото.

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