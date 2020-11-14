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Кім Кардашян в яскравому бікіні похвалилася осиною талією

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Американська зірка реаліті-шоу, актриса і фотомодель Кім Кардашян поділилася в Instagram пляжними фото. Шанувальники у захваті від Кім!

Світська левиця і шоувумен Кім Кардашян, яка днями засвітила пишні форми в яскравому бікіні, знову розбурхала мережу своїми пікантними знімками.

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Раніше вона позувала в чорному бюстгальтері і чорних коротких шортах і показала, як, немов коала, висить на гілці дерева. На одному ж з останніх фото Кім постала перед камерою в спокусливому яскравому жовтому купальнику з довгими рукавами. Крім того, її манікюр був такого ж кольору.

Зірка з розпущеним волоссям і в сонцезахисних окулярах позувала на тлі чистого блакитного океану і пальм. За добу фотографії набрали понад 3,4 мільйона лайків і більш 16,4 тисячі коментарів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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