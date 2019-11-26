Кім Кардашян показала, як правильно їсти M&M's: її лайфхак підірвав мережу

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян розкрила свій лайфхак, як правильно їсти шоколадні драже M&Mʼs. Дивіться відео, що в неї вийшло! Попереджаємо, що після перегляду ролика вам захочеться солоденького.

Кім Кардашян дала геніальну і водночас просту пораду: вона порекомендувала підігрівати M&M's перед тим, як їх їсти. У новому відео зірка показала, що спершу треба викласти цукерки на тарілку і на 30 секунд поставити їх в мікрохвильовку. Таким чином драже стануть хрусткими зовні і при цьому трішки розтануть всередині. Насолоджуйтесь результатом:

This is how you eat M&M’s! Microwave them for 30 seconds then enjoy the melted magic! pic.twitter.com/hkaK6vaaaN — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 24, 2019

Кім переконана, що ця порада змінить наше життя. І, судячи з реакції її фанатів у соцмережах, вона має цілковиту рацію. У коментарях Кардашян вже називають "королевою M&M's". Спробуйте зірковий лайфхак і ви, а своїм результатом діліться у коментарях!

Kim I did this last night !!!!! Freaking amazing !!!! pic.twitter.com/F4h0V4cIhz — Kasey️ (@Aussie_Kardash) November 24, 2019

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