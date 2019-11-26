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Кім Кардашян показала, як правильно їсти M&M's: її лайфхак підірвав мережу

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Kim Kardashian - фото 1
Kim Kardashian

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян розкрила свій лайфхак, як правильно їсти шоколадні драже M&Mʼs. Дивіться відео, що в неї вийшло! Попереджаємо, що після перегляду ролика вам захочеться солоденького.

Кім Кардашян дала геніальну і водночас просту пораду: вона порекомендувала підігрівати M&M's перед тим, як їх їсти. У новому відео зірка показала, що спершу треба викласти цукерки на тарілку і на 30 секунд поставити їх в мікрохвильовку. Таким чином драже стануть хрусткими зовні і при цьому трішки розтануть всередині. Насолоджуйтесь результатом:

Кім переконана, що ця порада змінить наше життя. І, судячи з реакції її фанатів у соцмережах, вона має цілковиту рацію. У коментарях Кардашян вже називають "королевою M&M's". Спробуйте зірковий лайфхак і ви, а своїм результатом діліться у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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