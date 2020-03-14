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Кім Кардашян показала пікантне фото у мережі

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Популярна американська телезірка, модель і світська левиця Кім Кардашян, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, часто ділиться у соцмережі Instagram пікантними фотосесіями.

Цього разу зіркова красуня порадувала фоловерів спекотним кадром, на якому позує в одній лише білизні з нової колекції власного білизняного бренду.

І ще: Найсексуальніша світська левиця обтягнула фігуру латексом

На фото Кім з'явилися в роздягальні, вона стоїть в спокусливій позі, але дуже серйозна і зосереджена. На ній світлий комплект сексуальної білизни.

Волосся красуні розпущене і укладене на одне плече, а на її обличчі легкий природний макіяж, вона уважно дивиться в камеру. У підписі до фото Кардашян зробила фанатам "непристойну" пропозицію – купувати білизну з її нової колекції з безкоштовною доставкою, а фанати почали активно обговорювати новий образ зірки.

Читайте також: Хто це? Сестра Кім Кардашян в купальнику опинилась у центрі уваги мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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