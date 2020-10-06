Кім Кардашян підкреслила талію шикарною спідницею

Зірка реаліті Кім Кардашян поділилася новими фото зі зйомок. Шанувальники у захваті від вигляду красуні, а особливо від її спортивної форми!

39-річна Кім Кардашян поділилася з фоловерами декількома знімками, які зробила на красивому березі.

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Одягнена зірка була в кроп-топ з одною шлейкою на плечі і спідницю, повністю обтягуючу її форми з високою талією на гумці. Кім позувала сидячи на м'якому білому кріслі, а також стоячи і опублікувала короткий ролик, де видно її рухи в динаміці. Лавандовий костюм чудово сидів на фігурі зірки. Аутфіт доповнювали високі рукавички.

Волосся у Кардашян було розпущене, на обличчі макіяж: позувала Кім босоніж. Гортайте галерею:

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