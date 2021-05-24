Кім Кардашян підкорила підписників незвичайною фотосесією

Світська левиця, бізнесвумен та зірка мережі Кім Кардашян показала шанувальникам нову оригінальну фотосесію. Красуня знялася з косичками і кільцем в носі, рекламуючи власний косметичний бренд.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram кадри незвичайної зйомки, автором якої виступила іспанська дизайнерка Сіта Абеллан. Зірка приміряла кілька нарядів: ніжно-рожеву атласну сукню Blumarine з високим коміром зі штучного хутра, прозоре червоне плаття, розшите бісером, і кардиган з хутряними лацканами, а також модне шкіряне плаття Jean Paul Gaultier.

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Пікантності образам додавала оригінальна зачіска, акцентні прикраси і стильний макіяж, який був зроблений за допомогою декоративної косметики власного бренду Кім KKW Beauty.

"Я зробила фотосесію з Сітою, використовуючи всі існуючі продукти KKW Beauty", – підписала серію фото Кардашян.

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