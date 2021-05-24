Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Кім Кардашян підкорила підписників незвичайною фотосесією

  • 54
Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Світська левиця, бізнесвумен та зірка мережі Кім Кардашян показала шанувальникам нову оригінальну фотосесію. Красуня знялася з косичками і кільцем в носі, рекламуючи власний косметичний бренд.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram кадри незвичайної зйомки, автором якої виступила іспанська дизайнерка Сіта Абеллан. Зірка приміряла кілька нарядів: ніжно-рожеву атласну сукню Blumarine з високим коміром зі штучного хутра, прозоре червоне плаття, розшите бісером, і кардиган з хутряними лацканами, а також модне шкіряне плаття Jean Paul Gaultier.

І ще: Дівчина тижня: копія Ріанни Прісцілла Беатріс – потенційна володарка найкрасивіших сідниць

Пікантності образам додавала оригінальна зачіска, акцентні прикраси і стильний макіяж, який був зроблений за допомогою декоративної косметики власного бренду Кім KKW Beauty.

"Я зробила фотосесію з Сітою, використовуючи всі існуючі продукти KKW Beauty", – підписала серію фото Кардашян.

Кім Кардашян підкорила підписників незвичайною фотосесією - фото 460777

Кім Кардашян підкорила підписників незвичайною фотосесією - фото 460778

Кім Кардашян підкорила підписників незвичайною фотосесією - фото 460779

Кім Кардашян підкорила підписників незвичайною фотосесією - фото 460780

Кім Кардашян підкорила підписників незвичайною фотосесією - фото 460781

Читайте також: Кохана Кріштіану Роналду розбурхала шанувальників свіжим пікантним фото у купальнику

пропозиції партнерів
Новини