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Кохана Кріштіану Роналду розбурхала шанувальників свіжим пікантним фото у купальнику
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Наречена зіркового футболіста Кріштіану Роналду, танцівниця і модель Джорджина Родрігес порадувала багатомільйонну армію шанувальників черговим яскравим знімком в бікіні. Підписники красуні у захваті.
Так, Джорджина Родрігес опублікувала в Instagram ефектне фото в купальнику італійського бренду Effek. 27-річна модель позувала у бікіні із зав'язками, демонструючи прекрасну фізичну форму. Її образ доповнили масивний браслет на руці і ніжний макіяж.
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Шанувальники красуні залишилися у захваті від її спокусливого знімка і засипали дівчину компліментами.
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