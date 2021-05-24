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Кохана Кріштіану Роналду розбурхала шанувальників свіжим пікантним фото у купальнику

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Наречена зіркового футболіста Кріштіану Роналду, танцівниця і модель Джорджина Родрігес порадувала багатомільйонну армію шанувальників черговим яскравим знімком в бікіні. Підписники красуні у захваті.

Так, Джорджина Родрігес опублікувала в Instagram ефектне фото в купальнику італійського бренду Effek. 27-річна модель позувала у бікіні із зав'язками, демонструючи прекрасну фізичну форму. Її образ доповнили масивний браслет на руці і ніжний макіяж.

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Шанувальники красуні залишилися у захваті від її спокусливого знімка і засипали дівчину компліментами.

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