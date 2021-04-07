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Кім Кардашян нарешті стала мільярдеркою, але до молодшої сестри їй ще далеко
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Зірка мережі та реаліті Кім Кардашян уперше потрапила до списку найзаможніших людей The World's Billionaires. Наразі статки телеведучої та моделі оцінюються в один мільярд доларів.
Як пише журнал Forbes, що основний прибуток Кім Кардашян приносить косметичний бренд KKW Beauty та лінійка коригуючої білизни Skims.
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Недавня угода збільшила капітал Skims на 500 мільйонів доларів. Частка підприємниці у компанії принесла їй 225 мільйонів доларів. Ця угода й дозволила їй заробити перший мільярд.
Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю для Good Morning Vogue Кім Кардашян все-таки розповіла, яким був для неї минулий рік, назвавши його складним. Утім, знаменитість зазначила, що багато чого навчилася та намагалася цінувати позитивні моменти.
"Цей рік був неймовірною можливістю навчитися бути вдячною за прості речі, і це було величезним осяянням", – сказала Кім.
Як і багато знаменитостей з напруженим графіком, Кардашян зізналася, що вона дуже цінує можливість проводити більше часу з сім'єю через пандемію коронавірусу.
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