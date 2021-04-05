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Кім Кардашян дуже схудла під час шлюборозлучного процесу з чоловіком (ФОТО)

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Весь світ знає про те, що в житті Кім Кардашян настав непростий період: зірка розлучається з Каньє Вестом після семи років шлюбу. Тим часом сама Кім показала на фото ідеальний живіт.

Нещодавно зірка поділилася серією свіжих знімків в Instagram. Вона рекламувала власну лінійку білизни, проте увагу приваблювала не нова колекція SKIMS, а фігура Кардашян. Інстадіва завжди славилася своїми формами, але після новин про розлучення ситуація почала змінюватися.

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Важко не помітити, що Кім стрімко втрачає вагу. Звичайно, Кардашян все ще може похвалитися пишними стегнами, але тепер у неї почали випирати ребра, талія зірки стала зовсім мініатюрною, а живіт ідеально плоским. Вперше про схуднення Кім почали говорити в середині березня, і за недовгий термін вона явно скинула ще кілька кілограмів.

Однак відданим фанатам фотосесія Кардашян припала до душі. "Красива", "Неймовірна", "Будь ласка, будь щаслива", "Ти завжди виглядаєш чудово", – написали їй в коментарях. Гортайте галерею:

Це цікаво: Це був важкий рік: Кім Кардашян дала інтерв'ю після новин про розлучення

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