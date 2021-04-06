Кім Кардашян підкреслила вигини фігури відвертим бікіні

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вкотре порадувала шанувальників пікантними знімками. Фоловери залишилися у захваті!

Зірка насолоджується відпочинком. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість, яка нещодавно вирушила на відпочинок з дітьми, продовжує звідти публікувати відверті фото.

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Так, зараз інстадіва показала кадри, зроблені на сходах будинку. На фото Кім позує сидячи, в чорному купальнику з відвертими розрізами, демонструючи тонку талію і стрункі ноги. "Спам-фото з канікул весь тиждень!", – зазначила у підписі до фото зірка.

Примітно, що на фото Кардашян зображена без косметики, хизуючись своєю природною красою. Шанувальники оцінили знімки зірки, засипавши її компліментами. Гортайте галерею:

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