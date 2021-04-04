Без макіяжу і одягу: наймолодша мільярдерка світу похизувалась апетитними формами

Популярна модель Кайлі Дженнер, яка встигла стати наймолодшою у світі мільярдеркою, постійно під прицілом камер. Але це не заважає їй і самостійно розбурхувати публіку пікантними фото.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 224 мільйони користувачів, адже красуня регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Весняний сезон у розпалі, тож не дивно, що у Кайлі побільшає фото лише в бікіні. Цього разу дівчина похизувалась ефектною фігурою на нових селфі.Фанатам припали до душі кадри не лише через крихітний купальник, але й через відсутність косметики та фотошопу, у чому частенько звинувачують зірку.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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