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Француз, який пограбував Кім Кардашян, написав про це книгу
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Юніс Аббас, один з п'яти обвинувачених у пограбуванні Кім Кардашян в Парижі у 2016 році, написав книгу про те, як готувався злочин. Щоправда, чи вийде твір масовим тиражем, поки невідомо.
Аббас розповів, що все відбулося за 5-7 хвилин. Кім не чинила опору та віддала грабіжникам коштовності. Обвинувачений зазначив, що зірка намагалася викликати допомогу по екстреному номеру 911, який не працює у Франції.
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Нагадаємо, що п'ятеро грабіжників у формі поліцейських зайшли у номер готелю, який Кардашян знімала під час Паризького тижня моди. Під дулом пістолета її зв'язали, поклали у ванну та забрали коштовності на суму 10 мільйонів доларів. Це найбільше пограбування людини у Франції за останні 20 років. Викрадені речі так і не знайшли. Повернути вдалося тільки інкрустований діамантами хрест, який Аббас загубив, покидаючи місце злочину. Втікали грабіжники на велосипедах. Автор книги виходив з готелю останнім і зіткнувся зі справжнім поліцейським. Він віддав честь і безперешкодно виїхав.
Аббас розповів, що для розвідки обстановки грабіжники залучили літніх людей – вони не викликають підозр. Усього у справі про пограбування Кардашян заарештували 12 людей.
Автор мемуарів усе ще чекає суду. Очевидно, він визнає свою провину. Кілька років тому через стан здоров'я суддя замінив йому утримання під вартою на м'якший запобіжний захід. Аббас переніс операцію на серці та сподівається на поблажливість присяжних.
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