Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила мільйон

Кількість людей, що заразилися коронавірусом нового типу COVID-19, у світі перевищила позначку в один мільйон осіб.

Лідерами за кількістю заражень стали США, Італія та Іспанія. Німеччина обігнала Китай і зайняла четверту сходинку.

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В Україні зафіксовано понад 900 випадків зараження. Всього у світі від коронавірусу померли понад 50 тисяч людей. Більш ніж 210 тисяч одужали.

Тим часом Кабінет міністрів затвердив список додаткових обмежень на час карантину. Щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, в усіх регіонах вводять нові заборони та вимоги. До вашої уваги повний список.

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