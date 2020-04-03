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Карантин Коронавірус

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила мільйон

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / kabar

Кількість людей, що заразилися коронавірусом нового типу COVID-19, у світі перевищила позначку в один мільйон осіб.

Лідерами за кількістю заражень стали США, Італія та Іспанія. Німеччина обігнала Китай і зайняла четверту сходинку.

І ще: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

В Україні зафіксовано понад 900 випадків зараження. Всього у світі від коронавірусу померли понад 50 тисяч людей. Більш ніж 210 тисяч одужали.

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила мільйон - фото 395986

Тим часом Кабінет міністрів затвердив список додаткових обмежень на час карантину. Щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, в усіх регіонах вводять нові заборони та вимоги. До вашої уваги повний список.

Читайте також: Чи справді Ванга та Нострадамус передбачили коронавірус: розбір "пророцтв"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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