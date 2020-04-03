Чи справді Ванга та Нострадамус передбачили коронавірус: розбір "пророцтв"

Пандемія коронавірусу оповита десятками фейків, які активно поширюють у мережі. Особливо популярною є категорія міфів про те, що Ванга та Нострадамус передбачили COVID-19. Розібрали всі ці "віщування".

У час кризи люди хочуть швидких відповідей на запитання. Тож замість того, щоб читати наукові дослідження та стежити за інформацією на офіційних джерелах, вони звертаються до "альтернативи", шукаючи причини та наслідки пандемії коронавірусу в "передбаченнях" астрологів та віщунів.

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Та якщо проаналізувати ці "пророцтва", то зв'язок зі справжніми даними про поширення COVID-19 аж ніяк не такий очевидний, яким його намагаються видати. Бачення цих передбачень залежить суто від суб'єктивного сприйняття, пише detector.media.

"Ванга попереджала про коронавірус"

"Пророцтва" віщунки Ванги – одна з улюблених тем у російських ЗМІ. "Передбачення Ванги, яке до певного часу було засекречене, наголошувало: в перші місяці нового року з’явиться або знову загостриться стара хвороба. Зараз ми вже знаємо, що ця хвороба, про яку йде мова, була вперше виявлена у 1965 році. Хвороба, від якої не буде діючої вакцини. Всі ці слова чи не найкраще вказують на те, що, можливо, велика провидиця мала на увазі коронавірус", – заявляв ведучий пропагандистського "Первого канала" Дмитро Шепелєв.

Ким було засекречене пророцтво, під час програми не згадують. Яким чином було зроблено висновок, що Ванга говорила саме про коронавірус – теж неясно.

"Більшість зараз хвилює інше – коли відступить ця страшна хвороба? У болгарської ясновидиці Ванги була відповідь і на це питання. Просто раніше ніхто не звертав на неї уваги", – кажуть вже в іншій програмі "Новые русские сенсациии" на НТВ.

І далі наводять слова Ванги: "Одного разу цей світ закінчиться, але край настане не скоро. Не бійтеся! Живіть у злагоді й допомагайте один одному. Життя в страху – це не життя! А написане на Небесах людина не може змінити. Рано чи пізно, воно трапляється".

Для порятунку від цієї хвороби Ванга порадила звернутися до Бога з молитвою, а також відмовитися від суперництва і бажання наживи. Втім, такі слова можна сказати в безлічі різних контекстів. Мало хто буде сперечатись з тим, що краще жити у злагоді й допомагати іншим. Але чому саме ця цитата наведена як паралель з епідемією коронавірусної інфекції – малозрозуміло. Пишуть про подібне й українські ЗМІ, часто з посиланням на російські сайти.



"Передбачення" Нострадамуса, яке насправді не його

У пророцтвах Нострадамуса – французького астролога, що жив у 1500-х роках – також намагаються вгледіти паралелі із пандемією коронавірусу. Нострадамусу приписують різні цитати. Наприклад: "Буде рік-близнюк, у який з'явиться королева, що прийде зі Сходу і в темряві ночі принесе чуму в країну з сімома пагорбами і знищить світ. Це буде кінець світової економіки в тому вигляді, що ми знаємо".

У Twitter за хештегом #Nosstadamus можна знайти безліч твітів, де пишуть, що Схід – це нібито Китай, а країна з сімома пагорбами – це Італія, а рік близнюк – це 2020 рік.

Фактчекери сайту Snopes проаналізувати справжні цитати Нострадамуса з тими, що поширюють в мережі. Такої цитати вони не знайшли.

Це "вірусне" передбачення не було знайдене в чотирирядковій формі, і ми не могли знайти нічого подібного, опублікованого в Les Prophéties. Ми також не знайшли жодної згадки про це пророцтво до подій початку 2020 року, що, як правило, вказує на те, що воно придумане в сучасний період.

Інша нібито цитата Нострадамуса стосується "великої чуми з приморського міста". Звісно, жодних подробиць тут теж не вказано, а "пророцтво" подається максимально абстрактно. "Вчені почали активно вивчати катрени астролога. Вони вважають, що якщо передбачення Нострадамуса не закінчується на 2020 році, то у людства є надія порятунок", – пишуть у ЗМІ. Які саме вчені почали вивчати це та наскільки "активно" – не вказано.

Висновок. "Пророцтва" подаються так туманно, що кожен може сприйняти їх зовсім по-різному. Тож не ведіться на маніпуляції та не шукайте прихований сенс там, де його немає. Краще читайте прогнози вчених.

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