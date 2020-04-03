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Карантин Коронавірус

Карантин в України посилено: список заборон, що не можна робити з 6 квітня

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Карантин введений через коронавірус - фото 1
Карантин введений через коронавірус / pixabay

Кабінет міністрів затвердив список додаткових обмежень на час карантину. Щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, в усіх регіонах вводять нові заборони та вимоги. До вашої уваги повний список.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав нові карантинні заходи, яких потрібно дотримуватись українцям. Нагадаємо, що в Україні виявлено 942 випадки коронавірусу.

Отже, з 6 квітня в Україні буде заборонено:

  • перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
  • переміщення групою осіб більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу повнолітніх;
  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
  • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
  • проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо;

Також не можна буде самовільно залишати місця обсервації особам, які прибувають з-за кордону; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу; відвідувати заклади паліативної допомоги, установи соцзахисту тощо.

В уряді зазначили, що якщо буде зафіксована динаміка зменшення захворюваності, то вкінці квітня уряд поступово послаблюватиме обмеження.

На роботу підуть люди працездатного віку, паралельно буде відновлюватись рух громадського транспорту. Обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги все одно діятимуть. Всі без винятку будуть зобов'язані носити маски та дотримуватись правил. Для старших людей, школярів та студентів карантин буде продовжений, – пояснив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що реалізація цього плану залежить від свідомості самих українців.

Карантин в України посилено: список заборон, що не можна робити з 6 квітня - фото 395945

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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