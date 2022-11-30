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Кілька хвилин на день: вчені довели користь медитації
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Фахівці виявили, що медитація сприяє зниженню концентрації кортизолу. Медитація допомагає по-іншому подивитися на складні ситуації, керувати стресом, розвинути концентрацію та творчі здібності.
Концентрація кортизолу у волоссі допомагає оцінити вплив тривалого стресу на людину. Чим довше триває стрес, тим довше підвищена концентрація кортизолу, що циркулює нашим тілом і тим більше його накопичується в нашому волоссі, пише gq.
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У ході дослідження 332 добровольці виконували ментальні тренування, спрямовані на покращення концентрації уваги, здатності співчувати і дякувати, а також розуміти свої думки та поведінку інших людей. Тренування проводилося протягом дев'яти місяців, шість днів на тиждень по 30 хвилин.
Ефект був добре помітний вже після шести місяців: кількість кортизолу у випробовуваному волоссі значно знизилася, в середньому на 25%. При цьому в перші три місяці спостерігався доволі легкий ефект від тренувань, який посилювався наступні три місяці. Дослідники вважають, що знизити стрес за допомогою медитації можливо завдяки регулярним тренуванням протягом тривалого періоду.
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