Кіберспортсмени з України здобули феєричну перемогу: середній вік команди – 59

Команда з України Ageless Shooters обійшла шведів у Counter-Strike: Global Offensive. Це стало справжньою історичною подією у сфері кіберспорту.

Відбулися змагання Counter-Strike: Global Offensive, у яких українська команда Ageless Shooters перемогла своїх шведських суперників Silver Snipers. Зазначимо, що середній вік команди з України – 59 років.

І ще: FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри

Середній вік шведської команди становив 71 рік. Ageless Shooters створили команду в кінці літа 2019 з ініціативи компанії Lenovo і благодійного фонду Життєлюб. До складу увійшли: Олександр Лавриненко (Iron Hammer), Тетяна Силенко (Валькірія), Павло Гнедов (SilentSleep), Гала Кащеєва (Skean Dnu), Віктор Жданов (Stailhammer), Олег Перетяка (UKR.OP), Тетяна Бірюкова (Tascor) і Павло Бондарчук (ArCher P). Серед них – підприємець, маркетолог, айтішник, інженер, доктор і навіть співробітник правоохоронних органів.

Варто також додати, що гра все ж мала більше розважальний, а не змагальний характер. Як результат – розгромний рахунок 16:1 на користь наших.

Читайте також: У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії