Кіберполіція створила бот в Telegram для повідомлень про мітки на дорогах

Російські військові продовжують залишати спеціальні мітки різного кольору на дорогах. Розповідаємо, як ще можна повідомляти про виявлення таких знаків.

Кіберполіція створила спеціальний бот @ukraine_avanger_bot у Telegram, який збиратиме інформацію про мітки окупантів на українських дорогах. Про це повідомили у Facebook на сторінці відомства.

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У разі виявлення міток, які нанесені люмінесцентною чи світловідбивною фарбою на дорожному покритті, громадян просять фотографувати такі позначки та відправляти знімки у бот.

Можна сфотографувати крапки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps, – повідомили у Кіберполіції.

Нагадаємо, раніше в Укравтодорі також закликали знищувати мітки окупантів.

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