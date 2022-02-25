Не відкривайте ці повідомлення: почалась фішингова атака українців

Українцям на пошти та у месенджерах почали надходити підозрілі повідомлення, які рекомендують у жодному випадку не відкривати. Про нову фішингову атаку від росіян читайте далі.

Росія веде агресивні дії не лише на лініях фронту, а й в мережі. У Центрі протидії дезінформації повідомили про початок фішингової атаки. Українцям на електронні пошти приходять листи з невідомими файлами.

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Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації, – попереджають громадян.

У жодному випадку не відкривайте вміст таких повідомлень та листів! Також повідомте про фішинг своїх близьких та друзів. Пам'ятаємо про кібергігієну та бережемо власні життя і Україну!

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