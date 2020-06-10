Білл і Тед 3: трейлер комедійного фентезі з Кіану Рівзом

У мережі з'явився трейлер вже третього фільму "Білл і Тед" (Bill & Ted Face the Music), де головні ролі виконали Кіану Рівз та Алекс Вінтер. Повернення цієї парочки у відомому амплуа обіцяє бути веселим. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Легендарна кінокомпанія Orion Pictures повернулась до роботи та вирішила продовжити фільми про пригоди Білла і Теда. А нещодавно студія презентувала перший повноцінний трейлер стрічки "Білл і Тед 3" (Bill & Ted Face the Music), дата виходу якої запланована вже на кінець серпня 2020 року.

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Сюжет продовжить події комедійних науково-фантастичних фільмів "Неймовірні пригоди Білла і Теда" (1989) та "Нові пригоди Білла і Теда" (1991) та розповість про вже дорослих героїв. Вони готові відправитись у мандрівку часом, щоб врятувати всесвіт від загибелі. Але для цього їм потрібно ще й написати справжній музичний хіт.

У головних ролях: Кіану Рівз, Алекс Вінтер, Бріггіт Ланді-Пейн та Самара Вівінг.

Білл і Тед 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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