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Kia представила свій найбільший кросовер

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Автомобіль був виставлений на модному показі - фото 1
Автомобіль був виставлений на модному показі / caranddriver

Прем'єра автомобіля Telluride відбулася в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

Компанія Kia випустила свій найбільший кросовер Telluride.

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При цьому офіційна прем'єра повинна пройти на Північноамериканському міжнародному автосалоні в Детройті в січні майбутнього року. Автомобіль був виставлений на показі колекції американського фешн-дизайнера Брендона Максвелла. Він брав участь у розробці кросовера разом з представниками студії Kia в Ірвіні в Каліфорнії.

Kia представила свій найбільший кросовер - фото 275250
Kia представила свій найбільший кросовер
Kia представила свій найбільший кросовер - фото 275248
Kia представила свій найбільший кросовер
Kia представила свій найбільший кросовер - фото 275249
Kia представила свій найбільший кросовер

Тим часом у столиці України зняли нове купе Lamborghini Huracan LP610-4. Суперкар Lamborghini є першим авто цієї моделі на українських номерах.

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Джерело: caranddriver
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