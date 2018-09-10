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У мережі з'явилося архівне фото мінівена ЗАЗ
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Цей цікавий автомобіль став одним з перших мінівенів у світі.
У 1962 році, поряд з фургоном ЗАЗ-970Б і пікапом ЗАЗ-970Г, був створений шестимісний мікроавтобус, за нинішньою класифікацією – мінівен, ЗАЗ-970В.
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ЗАЗ-970В "Цілина" – один з перших не тільки в Радянському Союзі, а й в автопромисловості в цілому. Сидіння другого і третього ряду складаються, тому автомобіль був, по суті, вантажопасажирським – при складених двох задніх сидіннях він міг перевозити 175 кг вантажу, а при складених двох рядах сидінь – 350 кг вантажу.
Як і у фургона ЗАЗ-970Б, двигун помітним "горбом" розміщувався в салоні, тому два сидіння третього ряду були роздільними і розміщені на відстані один від одного – між ним розташовувався сервісний люк для доступу до двигуна.
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