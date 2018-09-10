Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

У мережі з'явилося архівне фото мінівена ЗАЗ

  • 13
Сидіння другого і третього ряду складаються - фото 1
Сидіння другого і третього ряду складаються / pinterest

Цей цікавий автомобіль став одним з перших мінівенів у світі.

У 1962 році, поряд з фургоном ЗАЗ-970Б і пікапом ЗАЗ-970Г, був створений шестимісний мікроавтобус, за нинішньою класифікацією – мінівен, ЗАЗ-970В.

І ще: У Києві засвітився новий суперкар Lamborghini

ЗАЗ-970В "Цілина" – один з перших не тільки в Радянському Союзі, а й в автопромисловості в цілому. Сидіння другого і третього ряду складаються, тому автомобіль був, по суті, вантажопасажирським – при складених двох задніх сидіннях він міг перевозити 175 кг вантажу, а при складених двох рядах сидінь – 350 кг вантажу.

Цей цікавий автомобіль став одним з перших мінівенів у світі - фото 274966
Цей цікавий автомобіль став одним з перших мінівенів у світі

Як і у фургона ЗАЗ-970Б, двигун помітним "горбом" розміщувався в салоні, тому два сидіння третього ряду були роздільними і розміщені на відстані один від одного – між ним розташовувався сервісний люк для доступу до двигуна.

Цей цікавий автомобіль став одним з перших мінівенів у світі - фото 274968
Цей цікавий автомобіль став одним з перших мінівенів у світі

Читайте також: У Каліфорнії проведуть перегони тракторів Porsche

Джерело: pinterest
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
  • 12:00, 09 вересня
  • 1277
Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
  • 14:00, 09 вересня
  • 282
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 493511
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології