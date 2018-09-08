У Києві засвітився новий суперкар Lamborghini

У столиці України зняли нове купе Lamborghini Huracan LP610-4.

Суперкар Lamborghini є першим авто цієї моделі на українських номерах.

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З чуток, власником цього купе є відомий драгрейсер Андрій Кравченко. Звичайно, його бойове авто набагато могутніше – 4000 л. с. Але і у Lamborghini Huracan характеристики пристойні. Його 610-сильний V10 дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,2 сек і розвивати 325 км/год. Також це перша модель марки, яка отримала КПП з двома зчепленнями.

Звичайно, Lamborghini Huracan раніше вже кілька разів помічали в нашій країні, але це були іноземні або нерозмитнені авто. Наприклад, можна згадати Lamborghini в Карпатах або ж конфіскований на митниці суперкар.

У Києві засвітився новий суперкар Lamborghini

У Києві засвітився новий суперкар Lamborghini

У Києві засвітився новий суперкар Lamborghini

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