Сподобається естетам: швейцарці представили унікальний спорткар

На виставці Grand Basel швейцарська компанія Pure H анонсувала проект розкішного спорткара.

За словами творця Рене Шмідля, в основі концепції автомобіля лежить більше естетична, ніж технологічна складова: дизайн, ідеальні пропорції, загальна гармонія, а також особливий підхід до вибору матеріалів.

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Поки Pure H існує лише у вигляді деталізованої моделі в масштабі 1: 4 і 80-сторінкового додатка, що описує стиль, конструкцію та технологічні особливості машини. Творці спорткара вже проконсультувалися з декількома кузовними ательє про можливості побудови невеликої партії машин.

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Імовірно, основою Pure H стане карбонове шасі. Воно ж буде базою для трекової версії машини і електричного прототипу.

Основний акцент при розробці дорожньої машини зроблять на комфорт і можливість щоденного використання. У цьому Pure H буде відрізнятися від гіперкарів, мета яких – долати існуючі технологічні обмеження.

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Pure H / Motor

Pure H / Motor

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