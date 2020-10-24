Кендіс Свейнпол у відвертому образі позувала українському фотографу

Американська модель і ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол знялася для обкладинки модного глянцю Vogue.

Автором відвертій фотосесії стала українська фотограф Юлія Горбаченко. Фото з'явилися в Instagram манекенниці і фотохудожниці.

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На одному з фото 31-річна знаменитість позує в чорному піджаку бренду Alberta Ferretti на оголене тіло. Мокре волосся Кендіс прибрала назад. На іншому знімку модель лежить в бежевому топі з відвертим декольте. Однією рукою вона тримає волосся, другою прикривається від сонця. Саме цей кадр потрапив на обкладинку фешн-журналу.

Відзначимо, що американка часто радує своїх 14,7 мільйона передплатників в соцмережі відвертими фото.

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