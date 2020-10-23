Телеведуча знялася у бікіні з захисних масок: відверте фото (18+)

Британська телеведуча Ліззі Канді знялася у сміливому образі. Зірка телеекранів постала у бікіні, яке зробила з медичних захисних масок. Користувачі мережі з критикою не забарилися.

Так, популярна у Великобританії 52-річна телеведуча Ліззі Канді позувала у себе вдома на тлі сходів. Зірка постала перед шанувальниками оголеною, інтимні місця прикрила саморобним купальником з масок. Ще одна – на її обличчі.

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"Ніяких шансів!" – підписала британка знімок і нарвалася на критику.

"Скільки тобі років?", "Головне не переплутай потім труси з маскою для обличчя", "Не можу дочекатися, щоб побачити, на що схожа ваша маска на Хелловін", "Сподіваюся, хто-небудь розпорошить вірус в її саду", – висловили своє невдоволення підписники телеведучої.

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