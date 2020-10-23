Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Телеведуча знялася у бікіні з захисних масок: відверте фото (18+)

  • 57
Ліззі Канді - фото 1
Ліззі Канді / instagram

Британська телеведуча Ліззі Канді знялася у сміливому образі. Зірка телеекранів постала у бікіні, яке зробила з медичних захисних масок. Користувачі мережі з критикою не забарилися.

Так, популярна у Великобританії 52-річна телеведуча Ліззі Канді позувала у себе вдома на тлі сходів. Зірка постала перед шанувальниками оголеною, інтимні місця прикрила саморобним купальником з масок. Ще одна – на її обличчі.

І ще: Найкрасивіша гравець у покер захопила пікантними фото в ліжку (18+)

"Ніяких шансів!" – підписала британка знімок і нарвалася на критику.

"Скільки тобі років?", "Головне не переплутай потім труси з маскою для обличчя", "Не можу дочекатися, щоб побачити, на що схожа ваша маска на Хелловін", "Сподіваюся, хто-небудь розпорошить вірус в її саду", – висловили своє невдоволення підписники телеведучої.

Читайте також: Їй всього 55: Сара Джессіка Паркер шокувала мережу зовнішнім виглядом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 7096
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3126
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2596717
Загрузка...
Новини