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Кендалл Дженнер засвітила пружні сідниці у крихітному купальнику: спекотне фото

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Кендалл Дженнер - фото 1
Кендалл Дженнер / instagram

Популярна модель Кендалл Дженнер у черговий раз розбурхала мережу спокусливими кадрами. І хоч новий допис красуні не присвячений літнім образам, але саме вони привернули максимум уваги.

Так, Кендалл Дженнер долучилася до загального святкування Дня Землі, опублікувавши серію фото з різних куточків планети. При цьому зірка додала й кілька гарячих пляжних образів. Так, на одному знімку дівчина позувала на тлі океану, повернувшись до камери спиною.

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Красуня замріяно дивиться вдалину, при цьому демонструючи свою спортивну фігуру. Тонка талія, стрункі ноги і пружні сідниці моделі просто звели підписників з розуму.

Кендалл Дженнер засвітила пружні сідниці у крихітному купальнику: спекотне фото - фото 457178
Кендалл Дженнер засвітила пружні сідниці у крихітному купальнику: спекотне фото - фото 457179

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