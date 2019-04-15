Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте

Співачка Тіна Кароль безумовно є однією з найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Кожен її сценічний образ продуманий до дрібниць.

Під час прямого ефіру шоу Голос країни 9, який пройшов 14 квітня, артистка з'явилася в дивовижному платті насиченого жовтого кольору з провокаційним декольте і високим розрізом на нозі.

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Також верх наряду був прикрашений чорно-білими смужками, які підкреслювали ідеальний вигин плечей Тіни. У вухах зіркового тренера виблискували уподобані нею сережки з величезним перлами, які ми вже бачили на Тіні під час гала-вечері в Києві.

Волосся поп-діви були гладко зачесане і прикрашене сріблястими шпильками. А з взуття українська ікона стилю вважала за краще ще один улюблений елемент її гардеробу: сріблясті босоніжки на високих підборах, в яких Тіна Кароль часто виходить на публіку.

Кожен сценічний образ Тіни продуманий до дрібниць

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