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Кейт Мосс і Кара Делевінь знялися в ефектній фотосесії

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Розкішні Кара Делевінь і Кейт Мосс у журналі Love - фото 1
Розкішні Кара Делевінь і Кейт Мосс у журналі Love

У грудні минулого року журнал Love випустив номер, повністю зроблений у відеоформаті. Він з'явився на каналі видання на YouTube, де були опубліковані 50 роликів.

У них знімалися топові світові моделі й зірки кіно: Белла Хадід, Адво Абоа, Кейт Мосс, Кара Делевінь, Кайя Гербер, Ума Турман, Девід Бекхем, Кім Джонс та інші.

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Продовжуючи цей проект, у січні видання випустило друкований номер з різними обкладинками. На одній з них з'явився футболіст Девід Бекхем у білому костюмі Dior і з нафарбованими очима.

Кейт Мосс і Кара Делевінь знялися в ефектній фотосесії - фото 300423
Кейт Мосс і Кара Делевінь знялися в ефектній фотосесії - фото 300424

Ще дві обкладинки прикрасили британські супермоделі Кейт Мосс і Кара Делевінь. Кара постала в образі від Prada з вибіленим обличчям, червоними вустами та червоними тінями на очах, а от знімок з Кейт Мосс вибрали нечіткий.

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Джерело: buro247
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