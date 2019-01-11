Кейт Мосс і Кара Делевінь знялися в ефектній фотосесії

У грудні минулого року журнал Love випустив номер, повністю зроблений у відеоформаті. Він з'явився на каналі видання на YouTube, де були опубліковані 50 роликів.

У них знімалися топові світові моделі й зірки кіно: Белла Хадід, Адво Абоа, Кейт Мосс, Кара Делевінь, Кайя Гербер, Ума Турман, Девід Бекхем, Кім Джонс та інші.

І ще: Мода повертається: Ніна Добрев знялась для відомого глянцю

Продовжуючи цей проект, у січні видання випустило друкований номер з різними обкладинками. На одній з них з'явився футболіст Девід Бекхем у білому костюмі Dior і з нафарбованими очима.

Ще дві обкладинки прикрасили британські супермоделі Кейт Мосс і Кара Делевінь. Кара постала в образі від Prada з вибіленим обличчям, червоними вустами та червоними тінями на очах, а от знімок з Кейт Мосс вибрали нечіткий.

Читайте також: Кендалл Дженнер у купальнику розбурхала мережу новими відео