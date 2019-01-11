Мода повертається: Ніна Добрев знялась для відомого глянцю

Зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев стала зіркою нового номеру журналу W magazine.

30-річна канадська акторка Ніна Добрев, яка прославилась завдяки одній з головних ролей у серіалі "Щоденники вампіра", продовжує активно працювати над своєю кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 16 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона публікує фото зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно Ніна прикрасила видання W magazine та поділилась першими знімками з фотосесії. Як зазначили коментатори, зважаючи на образи, мода знову повертається, а Добрев чудово виглядає у будь-якому вбранні.

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