Кендалл Дженнер у купальнику розбурхала мережу новими відео

Популярна модель Кендалл Дженнер показала залаштунки фотосесії у купальнику, викликавши захват у фанатів. Тут спекотно!

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за кралею стежать понад 101 млн підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що з нею трапляється.

І ще: Кім Кардашян розкритикували за нові фото

Нещодавно Кендалл вирішила нагадати, що зима скоро закінчиться і варто бути готовими до пляжного сезону, тому опублікувала відео з залаштунків зйомки у купальнику. Прихильники із захватом засипали зірку компліментами. А ви готові до літа?

Гортайте галерею:

Читайте також: Русалка: Кайлі Дженнер несподівано змінила стиль