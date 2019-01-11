Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Кендалл Дженнер у купальнику розбурхала мережу новими відео

  • 35
Кендалл Дженнер у купальнику - фото 1
Кендалл Дженнер у купальнику / @daniellelevitt

Популярна модель Кендалл Дженнер показала залаштунки фотосесії у купальнику, викликавши захват у фанатів. Тут спекотно!

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за кралею стежать понад 101 млн підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що з нею трапляється.

І ще: Кім Кардашян розкритикували за нові фото

Нещодавно Кендалл вирішила нагадати, що зима скоро закінчиться і варто бути готовими до пляжного сезону, тому опублікувала відео з залаштунків зйомки у купальнику. Прихильники із захватом засипали зірку компліментами. А ви готові до літа?

Гортайте галерею:

Читайте також: Русалка: Кайлі Дженнер несподівано змінила стиль

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
  • 06 cічня, 17:25
  • 1928
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • 09 cічня, 17:30
  • 2398
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1005115
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз