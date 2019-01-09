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Девід Бекхем у макіяжі прикрасив обкладинку журналу Love

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Девід Бекхем знявся у провокативній фотосесії - фото 1
Девід Бекхем знявся у провокативній фотосесії / gettyimages

Один із найстильніших чоловіків сучасності, Девід Бекхем, з'явився на обкладинці січневого номера журналу Love.

За створення образу спортсмена відповідав креативний директор Dior Homme Кім Джонс.

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На обкладинці Бекхем знятий у профіль у білому костюмі Dior і з яскравим макіяжем – чорною підводкою та смарагдовими тінями на очах. Також зеленим кольором виділені татуювання у вигляді троянд і птахів на шиї.

Нагадаємо, що раніше донечка Бекхемів залишила для Санта-Клауса чарівне послання. Відповідне відео на своїй сторінці в Instagram виклала Вікторія Бекхем. Зазначимо, що донечка Харпер підготувала для Санти та його північного оленя морквину, печиво, пиріг з м'ясним фаршем і склянку молока, а також залишила записку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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