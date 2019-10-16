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Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани у Пакистані: фотопорівняння
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Кейт Міддлтон і принц Вільям відправилися у рамках королівського туру до Пакистану, де обговорюватимуть питання клімату й екології.
Герцоги Кембриджські захотіли на власні очі побачити вплив глобального потепління на місцеві громади у гірському регіоні Пакистану.
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У місті Читрал Кейт і Вільям приміряли традиційний місцевий одяг – капелюхи та накидки з вишивкою. Точно таке ж вбрання одягла принцеса Діана, коли відвідала Читрал у 1991 році.
Пропонуємо порівняти образи Кейт і Діани:
Нагадаємо, що нещодавно Кейт Міддлтон уперше за 11 років оголила свої ноги. В англійському місті Каус 37-річна Кейт Міддлтон з'явилася на благодійній парусній регаті. Для заходу герцогиня вибрала темно-сині обтягуючі шорти. Образ Кейт доповнила спортивною курткою і кепкою. Також на герцогині було страхувальне спорядження.
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