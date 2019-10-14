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Меган Маркл вкотре розкритикували за несмак

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / theblast

Герцогиня Меган Маркл знову обрала невдале плаття. Критика від користувачів мережі – нещадна.

Зазвичай наряди Меган збирають сотні захоплених коментарів. Але в цьому випадку все виглядало по-іншому.

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Інтернет просто вибухнув: "Куди поділася наша Меган?", "Схоже, Маркл дуже поправилася", "Сукня на ній розповзеться по швах", "Можна було одягнутися краще", "Це не можна носити", – обурювалися шанувальники герцогині Сассекської.

В рамках туру принца Гаррі та його дружини країнами Африки 24 вересня в британській дипмісії був влаштований урочистий прийом. Меган з'явилася на ньому в наряді від Martin Grant. На думку спостерігачів, довге смугасте плаття підходило їй на рідкість погано, підкреслювало недоліки фігури, повнило. Треба відзначити, що Меган народила принцові Гаррі спадкоємця. Дивно було б очікувати, що її фігура не зазнає ніяких змін. Однак англійську публіку це абсолютно не цікавить.

Меган Маркл вкотре розкритикували за несмак - фото 361521

Меган Маркл вкотре розкритикували за несмак - фото 361522

Меган Маркл вкотре розкритикували за несмак - фото 361523

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Джерело: theblast
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