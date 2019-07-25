Тіна Кароль опублікувала серію нових сексуальних знімків

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам серією нових сексуальних знімків. Примітно. що спокусливі кадри були зроблені під час подорожі до Америки.

Так, на нових пікантних знімках, автором яких виступила український фотограф Аліна Симоненко, 34-річна Тіна Кароль показала сексуальність своєї фігури у всій красі. Інтимності додають стильні та відверті літні образи.

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Спокуслива поп-діва похизувалася стрункими ніжками в міні-сукні з білою мереживною білизною, позуючи на березі океану. Співачка також приміряла чорні міні-шорти з кроп-топом. У коментарях до нових знімків шанувальники Кароль захоплюються її ідеальною фігурою.

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