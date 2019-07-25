Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Тіна Кароль опублікувала серію нових сексуальних знімків

  • 54
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам серією нових сексуальних знімків. Примітно. що спокусливі кадри були зроблені під час подорожі до Америки.

Так, на нових пікантних знімках, автором яких виступила український фотограф Аліна Симоненко, 34-річна Тіна Кароль показала сексуальність своєї фігури у всій красі. Інтимності додають стильні та відверті літні образи.

І ще: Оля Полякова в образі спокусливого янгола підірвала мережу

Спокуслива поп-діва похизувалася стрункими ніжками в міні-сукні з білою мереживною білизною, позуючи на березі океану. Співачка також приміряла чорні міні-шорти з кроп-топом. У коментарях до нових знімків шанувальники Кароль захоплюються її ідеальною фігурою.

Читайте також: Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 278
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 1087
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1610
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз