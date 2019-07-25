Оля Полякова в образі спокусливого янгола підірвала мережу

Популярна українська співачка Оля Полякова знялася в образі "золотого янгола". Красуня привітала тезок з днем ангела, одягнувши величезні крила і продемонструвавши стрункі ніжки. Фото зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На новому спокусливому знімку Оля Полякова грайливо позувала на червоній доріжці у золотистій сукні з корсетним верхом і відвертим розрізом до стегна.

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Головним акцентом в образі епатажної красуні стали величезні золоті крила, які були прикрашені паєтками та блискучими елементами. На голові Олі видно золотисту маску.

Таким знімком Полякова привітала всіх Оль з днем ангела і побажала їм бути щасливими.

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