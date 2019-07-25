Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Оля Полякова в образі спокусливого янгола підірвала мережу

  • 56
Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Популярна українська співачка Оля Полякова знялася в образі "золотого янгола". Красуня привітала тезок з днем ангела, одягнувши величезні крила і продемонструвавши стрункі ніжки. Фото зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На новому спокусливому знімку Оля Полякова грайливо позувала на червоній доріжці у золотистій сукні з корсетним верхом і відвертим розрізом до стегна.

І ще: Леся Нікітюк розсмішила підписників оригінальним знімком

Головним акцентом в образі епатажної красуні стали величезні золоті крила, які були прикрашені паєтками та блискучими елементами. На голові Олі видно золотисту маску.

Таким знімком Полякова привітала всіх Оль з днем ангела і побажала їм бути щасливими.

Читайте також: Пенелопа Крус здивувала глибоким декольте у червоній сукні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 278
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 1087
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1634627
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз