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KAZKA приголомшила фанів новим фото

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / instagram

Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася з читачами свого Інстаграму цікавою новиною.

На фото співачка похвалилася виразним мейкапом з акцентом на очі і доповненням у вигляді блискучих елементів.

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"Офіційна заява – другий альбом гурту KAZKA нереально крутий. Прем'єра нової пісні 29 листопада", – підписала допис зірка.

Своїм повідомленням Саша не на жарт завела фоловерів. У коментарях вони щиро зраділи приємній новині. "Ура!!! А решта треків коли?", "А пісня сміливих дівчат не перша?", "beautiful angel", "Нарешті! Надіюся там будуть не менш гучні пісні, такі як Плакала. Не підведіть!", – пишуть користувачі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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