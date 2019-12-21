Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік: дивіться новий атмосферний кліп

Прем'єра кліпу Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік

Популярний український співак Pianoбой презентував новий святковий кліп на пісню "Якщо хочеш Новий рік", яка вже встигла підкорити слухачів. Дивись відео онлайн та дізнавайся текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Pianoбой презентував справді атмосферне відео на не менш затишну пісню "Якщо хочеш Новий рік", яку фанати вже встигли назвати необхідною для святкового плейлиста.

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"Увага! Прем'єра тільки для людей з міцними нервами! Обнімашкова небезпека! Харасмент Діда Мороза! Літаючі собаки і салати, душевні розмови з дерев'яхою у руці, або чому без твоїх обійм не прийде Новий Рік – у блоксбастері від кінокомпанії Pianoбой Crazy Films. Love, Peace, New Year", – відзначив сам Дмитро Шуров на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Дивитись онлайн кліп Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік:

Текст пісні Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік:

Минає рік старий, закінчується повість

Новий сюжет чекає знов

Під небом із сумних і радісних історій

Так ніщо не гріє, як твоя любов

Якщо хочеш новий рік -

Обійми свою людину

І сварливого сусіда теж візьми і обійми

Подаруй на новий рік

Всьому світу свої крила

Без твоїх обійм не прийде Новий Рік!

Ла ла ла

Ла ла ла ла-а-а-а

Ла ла ла ла-а-а-а

Новий Рік!

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